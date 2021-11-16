Политолог предрек транзит власти в 2022 году

Транзит власти в России произойдет раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Об этом заявил доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей.
«Окончательное решение по поводу того, как это все осуществлять и когда — не принято, все откладывается до последнего, но последнее наступит в следующем году — 2022 году. Тогда все это и осуществится», — рассказал Соловей в разговоре с Накануне.RU.
Ранее Соловей заявил, что президент России Владимир Путин поручил своему близкому окружению подготовить список преемников. Он отметил, что среди главных кандидатур российский лидер назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который устраивает элиты и подходит для общения с Западом.
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