16 ноября 2021

Политолог предрек транзит власти в 2022 году

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Транзит власти осуществиться раньше 2024 года, считает Соловей Фото:

Транзит власти в России произойдет раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Об этом заявил доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей.

«Окончательное решение по поводу того, как это все осуществлять и когда — не принято, все откладывается до последнего, но последнее наступит в следующем году — 2022 году. Тогда все это и осуществится», — рассказал Соловей в разговоре с Накануне.RU.

Ранее Соловей заявил, что президент России Владимир Путин поручил своему близкому окружению подготовить список преемников. Он отметил, что среди главных кандидатур российский лидер назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который устраивает элиты и подходит для общения с Западом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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