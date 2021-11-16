16 ноября 2021

СМИ: задержан депутат КПРФ, подозреваемый в педофилии

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Артема Самсонов подозревают в насильственных действия по отношению к несовершеннолетним Фото:

Депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова задержали сотрудники полиции. Депутата КПРФ подозревают в насильственных действия по отношению к несовершеннолетним.

«Задержание произошло в обед, сотрудники полиции вывели Самсонова из автомобиля. В квартире депутата сейчас проходит обыск», — сообщает издание «Октагон.Восток».

Ранее сотрудники полиции задержали другого представителя КПРФ Николая Бондаренко. По словам самого депутата, его задержали за нарушения в период выборов в Госдуму РФ, пишет RT. В конце октября, по подозрению в незаконной охоте, также был задержан еще один депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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