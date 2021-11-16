Пока пост замглавы свердловского ГУ МВД остается вакантным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым замглавы свердловского ГУ МВД — начальником полиции может стать полковник Айдар Абраров. О последнем известно, что он долгое время работал в структурах собственной безопасности МВД России. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в региональном главке.

«Айдар Талгатович Абраров служит в ГУСБ МВД России, до этого работал на командных должностях в Татарстане. Сейчас его кандидатура рассматривается на пост первого заместителя начальника свердловской полиции Александра Мешкова», — сообщил агентству инсайдер в региональном главке. «Абраров до Москвы был начальником оперативно-розыскного отдела управления собственной безопасности МВД по Республике Татарстан, сейчас его прочат в замы Мешкова», — подтвердил второй источник в свердловской полиции.

Кресло замглавы ГУ МВД Свердловской области, начальника полиции освободилось летом 2021 года. Ранее эту должность занимал генерал-майор Александр Постовалов, который переехал в Магаданскую область и там возглавил полицию. URA.RU сообщало, что одной из возможных причин перевода стало то, что Постовалов не сработался с главой свердловского ГУ МВД Александром Мешковым.

Среди возможных кандидатур на освободившийся пост называли «человека Мешкова» — начальника УМВД России по Екатеринбургу, полковника Игоря Озерова. Его шеф свердловской полиции Александр Мешков привел за собой на Урал после переезда из Астраханской области. Однако, как уточняли источники URA.RU, конфигурация начальника и зама, которые являются выходцами из одного клана, является нежелательной для руководства МВД из-за возможного сращивания интересов.

Второй кандидатурой называют полковника Сергея Ремезкова. Именно он сейчас временно исполняет обязанности замглавы свердловского ГУ МВД — начальника полиции.

За комментарием агентство обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Во-первых, должности первого заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области не существует, есть должность заместителя. Таковых три, две из которых в нашем главке укомплектованы. Это заместитель начальника главка по общим вопросам генерал Петр Кривегин и заместитель начальника по следствию генерал Владимир Миронов. Вакантна лишь должность заместителя начальника главка — начальника полиции. Кто займет этот пост, сейчас решается, рассматриваются различные кандидатуры», — прокомментировал Горелых.