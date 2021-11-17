Парламентарий задержан, силовики возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На депутата заксобрания от КПРФ Артема Самсонова СКР возбудил уголовное дело за растление малолетних. Об этом сообщает управление следственного комитета по Приморскому краю.

«Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ», — рассказали в пресс-службе СКР.

По версии следствия, Самсонов, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная города Владивостока, демонстрировал 11-летнем ребенку фаллоимитатор и рассказывал о его предназначении. Коммунист задержан, в его квартире силовики провели обыск. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего.

Ранее URA.RU сообщало о задержании депутата КПРФ, подозреваемого в педофилии. Задержание произошло в обед, сотрудники полиции вывели Самсонова из автомобиля.