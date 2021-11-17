Борцы с торговлей людьми раскрыли, кто чаще оказывается в рабстве

7% от всех пропавших без вести могут находиться в рабстве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чаще всего в рабство попадают мужчины из провинции, которые отправились на заработки. Об этом URA.RU рассказал лидер движения «Альтернатива» (единственная организация в России, которая борется с рабством и торговлей людьми) Олег Мельников.

«В среднем — это мужчина, который едет из провинции в большой город в поиске работы и, к сожалению, не знает, как устроены трудовые взаимоотношения в больших городах. Они становятся легкой добычей так называемых, вербовщиков. Те отбирают документы, увозят человека в другой регион и там заставляют работать. В России самое распространенное — это трудовое рабство», — сказал Олег Мельников.

Лидер «Альтернативы» уточнил, где чаще всего происходят такие преступления. «Если раньше у нас большое количество было связано с югом, то сейчас Московский регион бьет все рекорды. Поскольку тут чаще используют рабский труд в различных работных домах. Нет определенного региона, где все зло. В каждом регионе мы находили человека, которого удерживают», — отметил основатель движения.

Мельников смог предоставить примерные данные о том, сколько россиян попадают в рабство в своей же стране. «В среднем в России пропадает от 80 до 120 тысяч человек в год. Из них приблизительно 7% — это те, кто мог потенциально попасть в рабство», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой предоставить статистику преступлений, связанных с рабством. Пока ответ не поступил.

Ранее в Казахстане обнаружили гражданина России, который 20 лет пробыл в рабстве. Возбуждено уголовное дело за «Незаконное лишение свободы».