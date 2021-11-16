Источник: перевозчики ЯНАО готовы ввести QR-коды на рейсах

Основная доля региональных перевозок в ЯНАО приходится на вертолетные маршруты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиаперевозчики готовы ввести контроль QR-кодов на внутренних региональных рейсах в ЯНАО, как только поступят соответствующие распоряжения федеральных властей. Об этом URA.RU рассказал источник в окружных транспортных структурах.

«Контролировать наличие QR-кодов у пассажиров технически наши перевозчики готовы. Фактически сейчас ждем, когда поступят соответствующие распоряжения федеральных властей», — сообщили собеседники агентства.

Представители основного регионального перевозчика — авиакомпании «Ямал», данную информацию подтвердили. В настоящее время компания выполняет подавляющее большинство пассажирских перевозок на внутрирегиональных маршрутах.

Ранее о введении QR-кодов на местных авиалиниях объявили власти Хабаровского края. Что касается ЯНАО, то авиакомпания «Ямал» прорабатывала возможность введения дополнительного контроля еще на прошлой неделе.