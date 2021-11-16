16 ноября 2021
15 ноября 2021

Источник: перевозчики ЯНАО готовы ввести QR-коды на рейсах

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8, перевозка людей
Основная доля региональных перевозок в ЯНАО приходится на вертолетные маршруты Фото:

Авиаперевозчики готовы ввести контроль QR-кодов на внутренних региональных рейсах в ЯНАО, как только поступят соответствующие распоряжения федеральных властей. Об этом URA.RU рассказал источник в окружных транспортных структурах.

«Контролировать наличие QR-кодов у пассажиров технически наши перевозчики готовы. Фактически сейчас ждем, когда поступят соответствующие распоряжения федеральных властей», — сообщили собеседники агентства.

Представители основного регионального перевозчика — авиакомпании «Ямал», данную информацию подтвердили. В настоящее время компания выполняет подавляющее большинство пассажирских перевозок на внутрирегиональных маршрутах.

Ранее о введении QR-кодов на местных авиалиниях объявили власти Хабаровского края. Что касается ЯНАО, то авиакомпания «Ямал» прорабатывала возможность введения дополнительного контроля еще на прошлой неделе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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