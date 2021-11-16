Самого педагога на судебном процессе не было Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский краевой суд отказал в апелляции пермскому учителю Василисе Чистовой, которая ранее проиграла процесс по своему иску о защите чести и достоинства к председателю РОО «За права многодетных в Пермском крае» Людмиле Елтышевой. Педагог пыталась наказать общественницу за распространение порочащей информации об издевательствах над детьми.

«Суд оставил апелляционную жалобу Чистовой без изменений», — рассказала Елтышева URA.RU. По ее словам, самого педагога на процессе не было, присутствовал только ее адвокат.

Чистова пыталась привлечь Елтышеву по иску о защите чести и достоинства за распространение информации об издевательствах педагога над учениками. Родители учеников жаловались ранее, что Чистова жестоко обращается с их детьми. По их словам, одному она якобы заклеила рот скотчем, а другому завязала руки за спиной и так отправила на перемену, но за это ее не привлекают к ответственности. Класс Чистовой покинули уже 10 детей. Несмотря на это, учитель продолжает работать в школе №114, где директором является ее мать, отмечает Елтышева. Теперь, когда решение суда по иску вступило в законную силу, она считает факты издевательств доказанными и намерена вновь добиваться увольнения Чистовой, хотя ранее чиновники отказывались это делать.