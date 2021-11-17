17 ноября 2021
16 ноября 2021

Курганские власти назвали условия отказа от ПАЗиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосгортранс. Курган, пассажир, подросток, автобус, зима, автбусная остановка
Власти смогут обновить автобусный парк только после выполнения нескольких условий Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Власти Курганской области смогут получить деньги на обновление городского транспорта только после обследования маршрутной сети и выполнения других условий. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте экономического развития.

«Обследование маршрутной сети запланировано и будет проведено в течение первого полугодия 2022 года. После чего правительством Курганской области будет принято решение о подаче заявки на получение инфраструктурного кредита», — объяснили в департаменте.

Власти отметили, что обследование сети — лишь одно из необходимых из условий для получения кредита. Представители департамента добавили, что после этого нужно будет разработать несколько нормативных правовых документов.

В сентябре председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко попросила губернатора Курганской области Вадима Шумкова помочь заменить в регионе ПАЗики на современные автобусы. Разработкой новой маршрутной сети для области займется Российский дорожный научно-исследовательский институт из Москвы. В Кургане перевозчики повышают стоимость проезда, так как по их словам, эта сфера в городе является убыточной. Некоторые предприниматели вынуждены отказываться от неприбыльных маршрутов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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