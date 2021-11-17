ЦБ: есть риск резкого роста цен в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, покупатель, пенсионер, супермаркет, пятерочка, магазин, потребительская корзина, продукты питания
В 2022 году цены продолжат идти вверх, ожидают в Центробанке Фото:

Центральный Банк России прогнозирует резкий скачок цен на ряд товаров в 2022 году. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

«Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году — посмотрите, что происходит с ценами на удобрение», — передает ТАСС слова Тремасова во время выступления на международном форуме Московской биржи.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский заявил о риске повышения стоимости молока и мяса в России. Это связано с увеличением экспорта кормов, которое приводит к удорожанию продукта и на внутреннем рынке. Об этом депутат рассказал URA.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...