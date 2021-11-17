ЦБ: есть риск резкого роста цен в 2022 году

Центральный Банк России прогнозирует резкий скачок цен на ряд товаров в 2022 году. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
«Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году — посмотрите, что происходит с ценами на удобрение», — передает ТАСС слова Тремасова во время выступления на международном форуме Московской биржи.
Ранее депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский заявил о риске повышения стоимости молока и мяса в России. Это связано с увеличением экспорта кормов, которое приводит к удорожанию продукта и на внутреннем рынке. Об этом депутат рассказал URA.RU.
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