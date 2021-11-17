Российские ученые разработали лекарство от коронавируса

Ученые института молекулярной биологии РАН создали препарат для обезвреживания COVID Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России ученые разработали высокоэффективный препарат от коронавируса, в том числе и штамм «дельта». Об этом заявил директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН академик Александр Макаров.

«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус — в том числе „дельта“ и „гамма“ варианты», — отметил Макаров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России завершается вторая фаза клинических испытаний лекарства от коронавируса «Мир-19». Ммериканская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer также заявила, что ее таблетка от коронавируса PAXLOVID эффективна на 89%.