16 ноября 2021

ФАС: в Курганской области подешевели тарифы на электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган, лэп, линии электропередач, электричество
Тарифы на электроэнергию были снижены на 28% Фото:

В Курганской области на четверть снижены тарифы на электроэнергию. Это произошло благодаря формированию единой среди уральских регионов энергозоны, заявил замруководителя ФАС Виталий Королев.

«Благодаря объединению с 1 июня этого года в Курганской области тарифы снижены на 28%», — сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на слова Королева. Курганская область входит в одну из энергозон вместе с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО.

Энергозона была создана в рамках формирования единого тарифного пространства (ЕТП) 1 июня 2021 года. Формирование такого проекта должно решить проблему дифференциации и неравномерного роста тарифов в различных субъектах РФ. Королев также заявил, что благодаря ЕТП в энергозонах снижаются цены на электричество для граждан и себестоимость отечественной продукции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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