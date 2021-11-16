ФАС: в Курганской области подешевели тарифы на электричество

Тарифы на электроэнергию были снижены на 28% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на четверть снижены тарифы на электроэнергию. Это произошло благодаря формированию единой среди уральских регионов энергозоны, заявил замруководителя ФАС Виталий Королев.

«Благодаря объединению с 1 июня этого года в Курганской области тарифы снижены на 28%», — сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на слова Королева. Курганская область входит в одну из энергозон вместе с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО.

Энергозона была создана в рамках формирования единого тарифного пространства (ЕТП) 1 июня 2021 года. Формирование такого проекта должно решить проблему дифференциации и неравномерного роста тарифов в различных субъектах РФ. Королев также заявил, что благодаря ЕТП в энергозонах снижаются цены на электричество для граждан и себестоимость отечественной продукции.