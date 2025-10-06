Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд

Цена бензина марки АИ-92 в европейской части России на торгах обновила рекорд. Стоимость топлива составляет 74 202 рубля за тонну.
«Цена выросла на 0,46% до 74 202 рубля за тонну», — свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Премиальная марка АИ-95 упала на 0,72%, цена составила 79 781 рубль за тонну.
На днях в России выросли цены на бензин. Средняя розничная цена топлива за неделю с 22 по 29 сентября выросла на 50 копеек и достигла 63,78 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 43 копейки — до 72,63 рубля за литр. ФАС и Минэнерго начали проверку ценообразования на бензин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.