Водителей на дороге в зимнее время поджидает дополнительная опасность — заснеженная разметка. За ее пересечение в неположенном месте можно получить крупный штраф, или вовсе лишиться водительского удостоверения. Об этом рассказали юристы и эксперты автомобильной тематики.
«Любые осадки обычно серьезно осложняют жизнь автомобилистам. Из-за занесенной снегом разметки водители путаются на дороге, нарушают ПДД при перестроении, выезжают на автобусные полосы или на полосы встречного движения», — рассказали эксперты Autonews.
За подобные нарушения в зимнее время года, водителям приходят внушительные штрафы, По словам юристов, отсутствие разметки на дороге не может быть основанием для оправдания нарушения, водитель должен, в первую очередь, руководствоваться дорожными знаками. Если отсутствуют и они, то необходимо визуально разделить проезжую часть на две равные половины и двигаться по правой половине, соблюдая скоростной режим. Главным помощником автомобилиста в оспаривании штрафов за пересечение разметки может стать видеозапись с регистратора — если удастся доказать, что нарушение зафиксировано в плохую погоду, то штрафа можно и избежать.
Ранее URA.RU сообщало, что российских водителей станут больше штрафовать. Из-за передачи полномочий фиксации нарушений ПДД региональным чиновникам, количество их выявлений вырастет, считают эксперты.
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