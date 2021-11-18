Акционер предположительно компании «Сургутнефтегаза» 52-летняя Анна Зуева из Петербурга стала претенденткой на руку и сердце предпринимателя из столицы в программе «Давай поженимся». Женщина рассказала, что за шопинг может потратить до миллиона рублей, потому что владеет ценными бумагами.
«Я являюсь акционером Сургут…[женщина сделала паузу] определенной российской нефтяной компании и получаю дивиденды. Гуляю на свои», — ответила на вопрос Розы Сябитовой петербурженка и почти озвучила компанию, держателем акций которой является.
Среди нефтедобывающих российских предприятий только одна содержит в начале названия наименование югорского города. Невеста в ходе программы заявила, что основной род ее занятий — репетиторство по русскому языку. Женихом в программе выступил некий бизнесмен в сфере недвижимости Юрий, он любит дайвинг и гонки по бездорожью, гордится судейством гонок «Формулы-1». 52-летняя акционер «Сургутнефтегаза» пришлась не по душе предпринимателю, он выбрал в качестве невесты другую участницу шоу.
Зуева активно ведет свой instagram-аккаунт и регулярно размещает фото и видео с тренировок и отдыха. Пользователи восхищаются ее физической формой.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский механик-модель пришел на «Давай поженимся». Невеста выбрала его из трех претендентов в конце программы.
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