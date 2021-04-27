Уроженец поселка Ачит в Свердловской области механик и модель Даниил Черепахин принял участие в программе «Давай поженимся». Невеста выбрала его в конце шоу.
«Даниил, 23 года, механик на заводе, начинающая модель. Несколько месяцев назад переехал в столицу из Свердловской области, но уже успел поучаствовать в показах Versace и Tom Ford», — рассказали в презентации жениха. Также о нем рассказали, что он мечтает получить высшее образование. В качестве сюрприза он устроил модный показ.
Невестой оказалась 27-летняя Милана, которая в прошлом была моделью. Сейчас девушка безработная и живет в общежитии в окружении более 10 кошек. Несмотря на то, что сюрприз ей не понравился невеста выбрала Черепахина.
В своем instagram-аккаунте модель рассказал, что съемки прошли хорошо. Также он поблагодарил участников и тех людей, которые его пригласили на шоу за отличный опыт.
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