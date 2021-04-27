Свердловский механик-модель пришел на «Давай поженимся». Видео

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Фестиваль красоты
Невеста выбрала Даниила Черепахина среди трех остальных Фото:

Уроженец поселка Ачит в Свердловской области механик и модель Даниил Черепахин принял участие в программе «Давай поженимся». Невеста выбрала его в конце шоу.

«Даниил, 23 года, механик на заводе, начинающая модель. Несколько месяцев назад переехал в столицу из Свердловской области, но уже успел поучаствовать в показах Versace и Tom Ford», — рассказали в презентации жениха. Также о нем рассказали, что он мечтает получить высшее образование. В качестве сюрприза он устроил модный показ.

Невестой оказалась 27-летняя Милана, которая в прошлом была моделью. Сейчас девушка безработная и живет в общежитии в окружении более 10 кошек. Несмотря на то, что сюрприз ей не понравился невеста выбрала Черепахина.

В своем instagram-аккаунте модель рассказал, что съемки прошли хорошо. Также он поблагодарил участников и тех людей, которые его пригласили на шоу за отличный опыт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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