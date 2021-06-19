У Некрасовского путепровода в Кургане упали несколько секций забора. Поваленные конструкции горожане увидели 21 июня.
«На Некрасовском мосту упал забор», — рассказал URA.RU житель Кургана. По его мнению, забор упал из-за сильного ветра, скорость которого 20 июня достигла 18 метров в секунду.
URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. На момент написания новости ответ не был получен.
В сентябре 2019 года специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта. Позже на нем начали ремонтировать тротуары. В 2022—2023 годах в регионе планируют отремонтировать и построить 61 мост и путепровод. В этот же список входит Некрасовский путепровод.
Подписывайтесь на URA.RU в