19 июня 2021
18 июня 2021

На мосту в Кургане рухнул забор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавший забор на Некрасовском мосту. Курган
Забор упал на Некрасовском путепроводе Фото:

У Некрасовского путепровода в Кургане упали несколько секций забора. Поваленные конструкции горожане увидели 21 июня.

«На Некрасовском мосту упал забор», — рассказал URA.RU житель Кургана. По его мнению, забор упал из-за сильного ветра, скорость которого 20 июня достигла 18 метров в секунду.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. На момент написания новости ответ не был получен.

В сентябре 2019 года специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта. Позже на нем начали ремонтировать тротуары. В 2022—2023 годах в регионе планируют отремонтировать и построить 61 мост и путепровод. В этот же список входит Некрасовский путепровод.

Упавший забор на Некрасовском мосту. Курган
По мнению одного из местных жителей, забор упал из-за сильного ветра
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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