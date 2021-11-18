Источник: 26 свердловчан умерли после вакцинации от COVID. Причины до сих пор неизвестны

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Всего в регионе вакцинацию прошли почти 1,26 млн человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

26 человек умерло в Свердловской области после вакцинации от COVID с начала массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции. Причины летальных случаев до сих пор не установлены. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями совещания с участием руководства областного минздрава и регионального управления Росздравнадзора.

«15 ноября глава свердловского Росздравнадзора Наталья Зильбер на совещании подняла вопрос о том, почему в регионе до сих пор не расследовано 26 случаев смерти при вакцинации. Этот вопрос ей задали из Москвы. Ответ со стороны минздрава на поставленный вопрос на совещании не прозвучал», — рассказал источник URA.RU.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом на вопрос URA.RU о смертях свердловчан после вакцинации отметили, что в регионе нет случаев, когда по результатам патологоанатомических исследований была бы зафиксирована смерть от COVID-19 среди вакцинированных пациентов. «В статистику смертности от новой коронавирусной инфекции попадают случаи летальных исходов, при которых именно COVID-19 признан основной причиной смерти после тщательной патологоанатомической экспертизы. Проведение такой экспертизы может занимать до одного месяца», — уточнили там.

Получить оперативный комментарий в свердловском управлении Роспотребнадзора не удалось. Туда был отправлен запрос. Там пообещали ответить на вопросы в ближайшее время.

По данным на 20 октября, всего в регионе вакцинацию прошли почти 1,26 млн человек, а первый компонент получили около 1,37 миллиона. На тот момент на Среднем Урале вакцинировано было 40,3% взрослого населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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