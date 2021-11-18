В Госдуме нашли деньги на отмену пенсионной реформы

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Визит председателя партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергея Миронова. Пермь , портрет, миронов сергей
Правительство РФ должно использовать профицит бюджета для отмены пенсионной реформы, заявил Сергей Миронов Фото:
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Пенсионная реформа в России

Согласно отчету Министерства финансов РФ в 2021 году профицит бюджета превысил 2,1 трлн рублей. Эти деньги необходимо направить на отмену пенсионной реформы, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Остатки бюджета нужно направить на восстановление социальной справедливости в отношении граждан страны — на отмену антинародной пенсионной реформы. В нашем альтернативном бюджете мы предлагаем снизить пенсионный возраст до прежних границ и возобновить индексацию работающим пенсионерам. На это, по нашим оценкам, нужно 1,2 триллиона рублей», — написал Миронов в своем telegram-канале.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин задумался об отмене пенсионной реформы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают пенсионные корректировки, пишет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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