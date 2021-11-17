Новый спикер челябинского парламента не знал о грядущем повышении

Александр Лазарев провел первую пресс-конфеенцию как спикер ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый спикер заксобрания Челябинской области Александр Лазарев до последнего момента не знал, что ему предстоит возглавить региональный парламент. Об этом Лазарев заявил 18 ноября на пресс-конференции.

«О том, что могу возглавить ЗСО, я не знал и даже не предполагал. Мне была доверена серьезная работа на посту первого вице-спикера заксобрания. Прекрасно представляю степень своей ответственности, поскольку на этой должности мне придется представлять весь депутатский корпус. Благодарен губернатору Алексею Текслеру и всем коллегам-депутатам за доверие», — заявил Лазарев журналистам.

Отвечая на вопрос, кто теперь станет первым вице-спикером, Лазарев заявил, что по этому вопросу сейчас идут консультации с возможными кандидатами. Он также прокомментировал ситуацию с мандатом ЗСО, ставшим вакантным после ухода с поста спикера заксобрания Владимира Мякуша. По словам Лазарева, мандат достанется тому, кандидату из списка «Единой России», кому не хватило голосов на выборах заксобрание в сентябре 2020 года.

Лазарев стал спикером ЗСО на внеочередной сессии заксобрания 16 ноября. Мякуш руководил областным парламентом с 2005 года, с 22 ноября он выйдет на работу в резиденцию губернатора Текслера и займет должность советника главы региона.