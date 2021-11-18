В Кремле заявили о технической готовности «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» технически готов к использованию, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не хотят гадать о сроках запуска газопровода «Северный поток -2». Однако проект уже готов технологически. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас гадать по срокам — дело неблагодарное. Мы не хотели бы это делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания выполняет все бюрократические и юридические формальности, чтобы сертификация состоялась. Дальше надо ждать, когда это произойдет. Технологически все готово», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в правительстве Германии сообщили, что «Северный поток — 2» не заработает раньше марта 2022 года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Германии отказаться от газопровода, пишет телеканал 360.