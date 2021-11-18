18 ноября 2021

Суд арестовал депутата, подозреваемого в совращении ребенка

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Депутат Артем Самсонов, подозреваемый в совращении ребенка, был заключен под стражу Фото:

Приморский суд арестовал депутата заксобрания от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в совращении ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю. Также отмечается, что следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки и опознание.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на депутата заксобрания от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении малолетних. Парламентарий был задержан в обед 17 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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