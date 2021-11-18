Суд арестовал депутата, подозреваемого в совращении ребенка

Приморский суд арестовал депутата заксобрания от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в совращении ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.
«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю. Также отмечается, что следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки и опознание.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на депутата заксобрания от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении малолетних. Парламентарий был задержан в обед 17 ноября.
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