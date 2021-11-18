В 16 регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для студентов

В 16 регионах, в число которых входит Пермский край, ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Еще в пяти регионах студентам необходимо будет привиться от коронавирусной инфекции для прохождения учебной практики.
Обязательно должны пройти вакцинацию учащиеся вузов в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Бурятии и Туве. Что касается прохождения практики, для этого студентам из Санкт-Петербурга, Татарстана, Астрахани, Нижегородской и Калужской области необходимо будет пройти перед этим вакцинацию, сообщают РИА «Новости».
Так, в Пермском крае вакцинацию студентов необходимо завершить до 1 декабря. Во Владимирской области вузам необходимо обеспечить вакцинирование студентов до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях — до 25 декабря, в Томской области — до конца 2021 года.
В свердловском опертштабе сообщили, что дистанционное образование сохранится в средне-образовательных организациях, однако выпускники старших курсов должны будут посещать учебные учреждения. Сотрудники Пермского Национального Политехнического Университета 10 ноября опубликовали приказ об обязательном прохождении вакцинации 80% сотрудников и студентов вуза.
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