10 ноября 2021
09 ноября 2021

Пермским студентам напомнили о наказании за отказ прививаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Дисциплинарные взыскания для непривитых студентов ПНИПУ остались Фото:
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Руководство пермского политехнического университета вновь изменило приказ об обязательной вакцинации сотрудников и студентов. Во второй поправке к документу исключены слова об увольнении сотрудников и отчислении студентов, но пункт о возможном наказании остался.

«В пункте 8 слова „вплоть до увольнения (отчисления)“ исключить», — говорится в обновленном приказе и. о. ректора Анатолия Ташкинова от 11 ноября. При этом фраза «могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию» в документе сохраняется.

Приказ, из которого следует, что до 1 декабря необходимо обеспечить прохождение полной вакцинации 80% сотрудников и студентов вуза, ПНИПУ опубликовал 10 ноября. Наказание в виде отчисления или отстранения от работы раскритиковали студенты, а также губернатор края Дмитрий Махонин. После этого на сайте вуза появились поправки, отменяющие обязательную вакцинацию студентов младше 18 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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