Вице-премьер Голикова отчиталась о резком росте трат на детей

До конца 2026 года продлена программа материнского капитала при рождении первого ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Путинские выплаты на детей

Траты государства на поддержку детей выросли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы».

«За прошедший период более чем на 40% увеличены расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей. Продлена до конца 2026 года программа материнского капитала при рождении первого ребенка, его размер при рождении второго и последующих детей увеличен на 26,5%. Продолжено оказание дополнительной адресной финансовой поддержки семьям с детьми в связи с распространением COVID-19», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее упростить назначение пособий на детей предложил Минтруд. Изменения коснутся правила «нулевого дохода» для беременных и учета имущества в случае, если оно находится в розыске или под арестом, пишет RT. Выплаты также будут назначены по месту жительства семьи, причем вне зависимости от наличия регистрации, отмечает MK.RU. Помимо этого, 14,5 миллиарда рублей будет направлено на компенсацию платежей по ипотечным кредитам для многодетных семей, дополняет РАПСИ.