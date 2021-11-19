Вице-премьер Голикова отчиталась о резком росте трат на детей

Траты государства на поддержку детей выросли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы».
«За прошедший период более чем на 40% увеличены расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей. Продлена до конца 2026 года программа материнского капитала при рождении первого ребенка, его размер при рождении второго и последующих детей увеличен на 26,5%. Продолжено оказание дополнительной адресной финансовой поддержки семьям с детьми в связи с распространением COVID-19», — приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее упростить назначение пособий на детей предложил Минтруд. Изменения коснутся правила «нулевого дохода» для беременных и учета имущества в случае, если оно находится в розыске или под арестом, пишет RT. Выплаты также будут назначены по месту жительства семьи, причем вне зависимости от наличия регистрации, отмечает
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