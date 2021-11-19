Марина Хлебникова в коме Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара

Заслуженная артистка РФ, певица Марина Хлебникова, в квартире которой произошел пожар, получила сильные ожоги всего тела. Особенно сильно пострадало лицо — медики диагностировали 20% повреждений.

«На теле певицы зафиксировано несколько глубоких ожогов, обожжено 20% лица, также голова, грудь и бедра. Она находится в реанимации с ожоговым шоком, за ее жизнь борются врачи. Она в коме», — передает «Пятый канал».

По другим данным, поражение всего тела женщины составляет 50%. Кроме того, в ее крови нашли алкоголь, пишет Vse42.ru.

Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет RT. Она находится НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. В квартире Хлебниковой вспыхнул сильный пожар. Дым почувствовали соседи, которые и разбудили семью. В доме артистки находились ее родители и дочь (всего — 5 человек), которая и вызвала спасателей. Родственница сообщила, что певица часто курила у окна в своей комнате, так что сначала причиной возгорания была названа непотушенная сигарета. Однако потом спасатели назвали приоритетную версию — неисправность проводки.