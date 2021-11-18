URA.RU опередило ближайшего конкурента более, чем в четыре раза Фото: Размик Закарян © URA.RU

Информационное агентство URA.RU стало самым цитируемым СМИ в Свердловской области по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом говорится в свежем рейтинге аналитической компании «Медиалогия». URA.RU опережает ближайшего конкурента более, чем в четыре раза.

Индекс цитируемости URA.RU составил 2554 балла. Идущая на втором месте интернет-газета Znak.com заработала 582 балла. На третьем месте с 366 баллами расположился портал E1.ru. В пятерку также вошли «Комсомольская правда — Екатеринбург» (90 баллов) и агентство «Европейско-Азиатские новости» (63 балла).

«Мы прочно занимаем место лидера медиаиндустрии на Урале. Уже несколько лет URA.RU удерживает первенство в рейтинге цитируемости, а в последнее время мы видим значительный рост этого показателя. Это становится возможным, в том числе, благодаря коллегам из других СМИ, которые доверяют нам», — прокомментировал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов.

Аналитики «Медиалогии» ранее называли URA.RU самым цитируемым свердловским СМИ по итогам 2020 года. В 2021 году агентство на протяжении трех кварталов подряд возглавляет рейтинг. За первый квартал URA.RU набрало 1 808 баллов, за второй — 1 789. Также «Медиалогия» включала telegram-канал URA.RU в топ-20 самых цитируемых в России.