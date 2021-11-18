Курганская епархия объяснила свои слова об опасности йоги

Курганские священники настаивают, что христианин не может заниматься йогой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Листовки о духовной опасности йоги были напечатаны исключительно для прихожан курганских храмов и слушателей епархиальных лекториев. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии, комментируя заявление президента Федерации йоги России Сергея Репина, обвинившего священнослужителей в невежестве. В епархии настаивают, что христианин заниматься йогой не может.

«В связи с тем, что господин Репин обвинил сотрудников Курганской епархии в невежестве и отсутствии образования, епархиальная пресс-служба считает необходимым прокомментировать ситуацию. Листовки были выпущены в рамках реализации епархией гранта „Зауральский центр духовно-нравственного развития личности“. У них есть конкретный адресат: прихожане курганских храмов и слушатели епархиальных лекториев», — говорится в сообщении епархии.

В пресс-службе отмечают, что не давали оценку эффективности йоги и ее влиянию на физическое и психическое здоровье человека, рассматривался лишь религиозный контекст. А утверждение Репина, что йога не имеет отношения к восточным религиям, ошибочно. «Йога — уникальное явление индийской религиозной культуры», — приводят в епархии определение из Большой российской энциклопедии.

«Христианин не может заниматься йогой по тем же причинам, по которым не может одновременно исповедовать христианство, индуизм и буддизм», — подчеркивают в епархии. При этом отмечается, что простые физические упражнения на гибкость и выносливость — это уже не йога, и такие занятия церковь приветствует.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская епархия выпустила листовки, где христиан просили отказаться от йоги, так как ее философия противоречит христианскому вероучению. Репин ответил на это, что подобные заявления могли сделать только невежественные люди.