Главный йог России обвинил Курганскую епархию в невежестве

Заявление Курганской епархии прокомментировал президент Федерации йоги России Сергей Репин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент Федерации йоги России Сергей Репин считает, что заявление об опасности йоги, которое опубликовали представители Курганской епархии, могли сделать только невежественные люди. Так он отреагировал на просветительские листовки, посвященные опасности йоги для христиан.

«Это заявление очень невежественных людей. Здесь даже нет темы для дискуссии. С другой стороны, полагаю, что епархия не без основания сделала такое заявление. Может быть под видом йоги кроется масса всяких мошенников и сект. Но йога — это не религия», — объяснил Репин «Газете.ru».

По его мнению, такое заявление было сделано с целью найти крайнего. Он посоветовал представителям епархии обратить внимание на свою паству. Репин считает, что йога — это духовная практика, но духовное развитие означает не только религию. Он добавил, что изначально йога была практикой интеллектуалов.

Ранее Курганская епархия выпустила листовки, где христиан просили отказаться от йоги. Представители РПЦ отметили, что философия йоги противоречит христианскому вероучению.