Валерий Рашкин никогда не заботился о наличии разрешения на охоту, сообщил Владимир Матросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Во время отдыха в Саратовской области депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин был единственным из компании, кто собирался охотиться. Об этом сообщил приятель политика Владимир Матросов. По его словам, депутат не озаботился наличием разрешения на охоту на лося — он надеялся, что этот вопрос решили товарищи.

«Никто не собирался охотиться, я так понимаю, кроме него. Мы приехали на рыбалку и отдыхали. Оружия, получается, кроме как у него, ни у кого с собой не было», — цитирует Владимира Матросова РЕН ТВ.

Друг депутата рассказал, что в вечер, когда Рашкина задержали с тушей лося в багажнике автомобиля, компания выпивала алкоголь. При этом Матросов не мог вспомнить, употреблял ли спиртное сам политик. «Мы выпивали, выпивали крепко. Он опоздал, к назначенному времени не приехал. Потом долго разговаривал по телефону. Когда он уже зашел, я был неадекватный», — уточнил он.

Приятель Рашкина сообщил, что депутат никогда не заботился о наличии разрешений на охоту. Матросов уточнил, что все необходимые документы обычно находились у него. Почему на этот раз разрешения на охоту не оказалось, друг депутата пояснить не смог. Матросов считает, что Рашкин стал «жертвой обстоятельств».

Депутата поймали с тушей лося в багажнике автомобиля в ночь с 28 на 29 октября. Рашкина остановили в Лысогорском районе Саратовской области полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства. Рашкин заявил, что тушу животного он нашел, после чего решил разделать его с еще одним охотником, передает телеканал 360. Позднее политик сообщил, что застрелил лося по ошибке, потому что перепутал его с кабаном. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности. Он отметил, что никто не собирается препятствовать расследованию.