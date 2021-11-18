В Курганской области ослабили антиковидные ограничения

Жители Курганской области смогут посещать культурные и спортивные массовые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 22 ноября ослабляют коронавирусные ограничения. Жители смогут посещать культурные и спортивные мероприятия при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

«С 22 ноября в Курганской области разрешаются работа организаций культуры и спорта, проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщил региональный оперштаб в telegram-канале «Курганская область официально». Уточняется, что при этом зрительские места на мероприятия должны быть заполнены только на 50%.

Граждане старше 18 лет смогут попасть в культурные и спортивные учреждения при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе и ПЦР-тесте, сделанном не ранее 72 часов назад. Также с 22 ноября в области начнут проводить тренировки и соревнования на открытом воздухе и занятия в учреждениях дополнительного образования.

Ранее курганский оперштаб поддержал идею вице-губернатора по экономической политике Владимира Архипова о возобновлении работы организаций по присмотру и уходу за детьми. На такой шаг власти решили пойти для сохранения малого бизнеса.