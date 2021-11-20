Депутат Госдумы заявил о диктатуре в РФ из-за QR-кодов. «Ужас заполнит всю страну»

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Митинг коммунистов на Пушкинской площади с участием депутатов от КПРФ. Москва, рашкин валерий, митинг
Валерий Рашкин назвал введение QR-кодов сегрегацией Фото:
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QR-код — инструмент контроля граждан России, который установило государство. Об этом сказал депутат Госдумы, член партии КПРФ Валерий Рашкин.

«Государство начинает входить в завершающую фазу строительства диктатуры. Финальным штрихом в установлении тотального насилия над гражданским обществом станет введение QR-кодов, которые призваны контролировать любое передвижение человека. QR-коды — это ни что иное, как сегрегация. Ночь становится все длиннее и страшнее, рождаются самые страшные кошмары», — отметил он в своем выступлении, выложенном на youtube-канале политика.

На рассмотрение в Госдуму были внесены законопроекты о введении системы QR-кодов на всей территории страны, в том числе на авиарейсах и поездах. Нововведение не коснется пригородного транспорта.

Сам Рашкин оказался в центре громкого скандала. Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства поймали его в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября. Сначала Рашкин заявил, что тушу животного он нашел, позже — что застрелил лося по ошибке, потому что перепутал его с кабаном. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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