Гарвардские ученые: человечество не победит коронавирус

Дельта-штамм коронавируса наиболее опасен из-за способности повторного заражения и высокой скорости передачи инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Пандемия коронавируса может затянуться из-за дельта-штамма, сообщили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана. Эта мутация COVID-19 вызывает наибольшие опасения из-за способности повторного заражения и скорости передачи инфекции.

«Анализ предполагал несколько сценариев, включая комбинации двух признаков: скорость заражения, аналогичная альфа-варианту; частичное ускользание от иммунного ответа, характерное для „беты“; сочетание этих свойств, как у „дельты“; и вариант без перечисленных признаков. Команда определила, что индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов, вызывает наибольшие опасения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научную статью ученых из Гарварда, опубликованную в журнале Cell.

Исследовательница Мэри Бушман, одна из авторов материала, уточнила, что снизить активность штамма «Дельта» поможет только массовая иммунизация. Даже если вирус не удастся уничтожить, люди станут более подготовлены к нему, подчеркнула она.

Ранее вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в ноябре в России могут появиться новые штаммы COVID-19. Это связано с тем, что граждане не соблюдают рекомендации по борьбе с инфекцией. Бутенко отметил, что эффект от нерабочих дней, который действовали с 30 октября по 7 ноября, был бы более заметным, если бы россияне не ездили в это время в Турцию, Египет и другие страны.