Запад должен молиться на Беларусь, заявил Александр Лукашенко Фото: официальное интернет-представительство президента России

Боевые действия на территории Беларуси приведут к ядерной войне, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью BBC. Глава государства также отметил, что Европа и США до сих пор не рассчиталась с белорусским народом за Вторую мировую войну.

«Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война», — приводит слова Александр Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Президент Беларуси напомнил журналисту BBC, что Европа и США воевала против фашизма в одной коалиции. По мнению Лукашенко, в связи с этим Запад до сих пор «должен молиться» на Минск. Он заявил, что союзники по Второй мировой войне до сих пор не рассчитались за нее с белорусским народом. «Еще 100 лет с начала войны не прошло, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать», — упрекнул журналиста BBC Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт обвинила Евросоюз в нарушении договоренностей по урегулированию миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Речь идет о механизме, который предложил глава государства Александр Лукашенко. По его мнению, Европа должна создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере на белорусско-польской границе. Минск обязался содействовать возвращению на родину остальных пяти тысяч мигрантов.