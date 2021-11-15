США обвинили Россию в безрассудном испытании космического оружия

США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, которые могли бы понести за собой необратимые последствия для сотрудников МКС. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников», — заявил Нед Прайс, пишет «Коммерсант». Господин Прайс добавил, что в результате испытания, в космическом пространстве появилось более 1,5 тысячи обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что является угрозой для астронавтов и космонавтов на МКС.
Представитель Госдепа заявил, что США не пройдет мимо данного инцидента. По его словам, Америка будет работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственные действия России. В Пентагоне также выразили обеспокоенность насчет этой ситуации.
Экипаж космического корабля «Союз» должен был столкнуться с обломком спутника. Специалисты центра управления полетами в Хьюстоне посоветовали астронавтам американского сгмента укрыться и закрыть люки.
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