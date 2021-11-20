20 ноября 2021

Экс-сотрудник Генштаба РФ: Россия разгромит Украину одним ударом

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, снегопад, военные учения, т-72
России хватит 150 тысяч человек, чтобы решить вооруженный конфликт в свою пользу, заявил Константин Сивков Фото:

Россия может разгромить украинскую армию «решительным ударом», заявил бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков. Он подчеркнул, что вооруженные силы РФ готовы к военному конфликту.

«РФ может создать группировку порядка 150 тысяч человек, чтобы решить вооруженный конфликт в свою пользу. В частности, Россия способна сегодня развернуть группировку с необходимой численностью, чтобы решительным ударом разгромить Вооруженные силы Украины», — цитирует Константина Сивкова argumenti.ru.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post заявил, что президент РФ Владимир Путин прямо сейчас решает, стоит ли перебрасывать российскую армию на их территорию. По его мнению, глава РФ проверяет Евросоюз и НАТО на прочность, перемещая войска вдоль западной границы страны. Ранее американские СМИ сообщили, что Москва стягивает войска к границам Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения вбросом. После в Москву прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс, чтобы, по данным CNN, предупредить Россию по Украине и узнать намерения Кремля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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