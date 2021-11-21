В Японии объявили о самоуничтожении дельта-штамма коронавируса

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Заболеваемость коронавирусом в Японии упала до 200 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Японии снизилась из-за «самоликвидации» штамма «Дельта». С таким заявлением вступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ.

«Главная причина [низкой заболеваемости COVID-19 в Японии] может быть связана с генетическими изменениями, которые коронавирус претерпевает во время размножения, примерно с двумя мутациями в месяц. Дельта-вариант в Японии накопил слишком много мутаций в исправляющем ошибки неструктурном белке вируса под названием nsp14. В результате вирус изо всех сил пытался вовремя исправить ошибки, что в конечном итоге привело к „самоуничтожению“», — цитирует Итуро Иноуэ издание Japan Times.

СМИ отмечает, что заболеваемость в Японии могла сниться из-за ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, значительную роль сыграла вакцинация — на данный момент прививку от коронавируса поставили 75,7% японцев.

В результате количество зараженных в стране упало ниже 200. Ранее дельта-штамм вызвал в Японии рекордную заболеваемость — почти 26 000 новых случаев за три месяца. В начале ноября первые за пятнадцать месяцев в стране не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана ранее опубликовали исследования, в котором рассматриваются различные сценарии развития коронавируса. Исследователи отметили, что наибольшие опасения вызывает «Дельта» штамм, который обладает высокой скоростью передачи инфекции и способностью к повторному заражению. По мнению ученых, из-за этих особенностей пандемия коронавируса может затянуться. Снизить активность дельта-штамма поможет только массовая иммунизация населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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