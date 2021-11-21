Политолог Сатановский: война России и Запада неизбежна

Несмотря на нежелание воевать, конфликт между Западом и Россией неизбежен, считает Евгений Сатановский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Война между Россией и странами Запада неизбежна. Однако пока непонятно, будет ли она вестись с применением ядерного оружия. Об этом заявил российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы. То, что война будет — это понятно. А когда она будет — не знает сейчас никто. Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются — ветром надуло», — сказал Сатановский в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее американское издание Bloomberg заявило, что США и европейские союзники готовятся к войне между Россией и Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к войне РФ и Украины. Члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США попросили президента страны Джо Байдена ввести на Украину войска.