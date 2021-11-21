Политолог Сатановский: война России и Запада неизбежна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Несмотря на нежелание воевать, конфликт между Западом и Россией неизбежен, считает Евгений Сатановский Фото:

Война между Россией и странами Запада неизбежна. Однако пока непонятно, будет ли она вестись с применением ядерного оружия. Об этом заявил российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы. То, что война будет — это понятно. А когда она будет — не знает сейчас никто. Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются — ветром надуло», — сказал Сатановский в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее американское издание Bloomberg заявило, что США и европейские союзники готовятся к войне между Россией и Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к войне РФ и Украины. Члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США попросили президента страны Джо Байдена ввести на Украину войска.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...