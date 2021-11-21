В регионах УрФО резко испортится погода

Будет идти мокрый снег, придет метели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В регионах УрФО, в частности, в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях в понедельник 22 ноября ожидаются метели. Об этом сообщается на сайтах ГУ МЧС России по региону.

В Челябинской области выпадет мокрый снег. «Ночью в горах сильный снег, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на провода, метели, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Челябинской области. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха -2,-7 градусов, днем потеплеет до -1,-4 градусов.

В Свердловскую область придут метели. Ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3,-8 градусов, на севере до -13 градусов, днем повысится до -1,-6 градусов.

В Курганской области также местами накроет метель. На дорогах возможна гололедица. Порывы ветра местами будут достигать16 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9 градусов, днем -1,-6 градусов.

В Тюменской области выпадет мокрый снег, местами будет гололед. Ветер усилится до 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Ночью температура воздуха будет -5,-10 градусов, днем поднимется до -1,-6 градусов.

В ЯНАО также станет теплее, температура ожидается -9,-11 градусов после двадцатиградусных морозов в воскресенье. Однако выпадет больше осадков, ветер усилится до 12 м/с. В ХМАО также будет идти снег, температура воздуха установится -7 -12 градусов.