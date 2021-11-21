Поклонская заявила о нарушении прав человека из-за QR-кодов

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Открытая лицензия 17.06.2015. Наталья Поклонская, поклонская наталья
Дискриминация тех, кто не хочет вакцинироваться, является прямым нарушением прав человека, заявила Наталья Поклонская Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Дискриминация людей из-за QR-кодов является нарушением базовых прав человека. Об этом заявила экс-прокурор Крыма, посол РФ в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская.

«Свое личное мнение на этот счет я уже высказала и снова повторю: дискриминация людей по наличию или отсутствию у них QR-кода о вакцинации является нарушением фундаментальных прав человека. Угрозы врачам об аннулировании дипломов в случае, если они выскажутся против вакцинации, — это нарушение их прав, этики, а также противоправное вмешательство и оказание давления на врачей, основной задачей которых является лечение», — написала Поклонская на своей странице в Instagram.

Посол отметила, что оскорбления людей, которые отказывают вакцинироваться, также недопустимы. По словам Поклонской, людей, которые не имеют цифрового кода, относят почти к преступникам. «Журналисты (и не только) призывают отказывать людям, не прошедшим вакцинацию, в предоставлении медицинской помощи, что является призывом и подстрекательством к нарушению гарантируемых Конституцией прав человека», — заключила Поклонская.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что повсеместное введение QR-кодов приведет к «майдану» в России. По словам Делягина, QR-коды разрушат экономику и «выбесят людей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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