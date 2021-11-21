Умерший от коронавируса Гаркалин не был привит. «Купил сертификат, сам признался»

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Прощание с Владимиром Меньшовым. Москва, гаркалин валерий
Валерий Гаркалин скончался 20 ноября Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Умерший от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин не был вакцинирован, сообщила телеведущая Лариса Гузеева. Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд позже заявил, что артист купил сертификат о вакцинации.

«Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — написала Гузеева в Facebook.

В комментариях к посту Гузеевой Фридлянд подтвердил информацию и заявил, что Гаркалин купил сертификат о вакцинации. По словам продюсера, артист сам признался в этом в больнице.

Гаркалин скончался 20 ноября. Он долгое время боролся с коронавирусом. СМИ позже сообщили, что причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность.

Актриса Гузеева и продюсер Фридлянд утверждают, что Гаркалин не был привит от коронавируса
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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