Умерший от коронавируса народный артист России Валерий Гаркалин не был вакцинирован, сообщила телеведущая Лариса Гузеева. Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд позже заявил, что артист купил сертификат о вакцинации.
«Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — написала Гузеева в Facebook.
В комментариях к посту Гузеевой Фридлянд подтвердил информацию и заявил, что Гаркалин купил сертификат о вакцинации. По словам продюсера, артист сам признался в этом в больнице.
Гаркалин скончался 20 ноября. Он долгое время боролся с коронавирусом. СМИ позже сообщили, что причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность.
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