Замглавы центра Гамалеи: детская вакцина от COVID готова

В России завершились две фазы клинических исследований детской вакцины от COVID-19. Об этом сообщил заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В настоящий момент закончена первая и вторая фаза клинических исследований детской вакцины. Показана очень хорошая переносимость. Была подобрана полностью безопасная доза. Детская иммуногенность значительно превышает взрослую. У нас есть вся независимая экспертиза по этой вакцине. Это тот же самый „Спутник V“ с пересчитанной дозировкой на массу тела», — передает слова Логунова телеканал «Россия 24».
Отвечая на вопросы президента, Логунов подчеркнул, что вакцина прошла независимые экспертизы от аргентинских и европейских врачей. «Они публикуют это в свободной научной прессе. Естественно без рецензий со стороны Центра Гамалеи или кого-либо со стороны России. Это по-настоящему независимая экспертиза», — заключил Логунов.
Ранее в Москве стартовала третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М». В рамках исследований, врачи поставят препарат трем тысячам детей.
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