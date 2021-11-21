Родители требуют уволить пермского детского омбудсмена

Жалоба на Светлану Денисову предана федеральному омбудсмену Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Отставки уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой требуют общественники из организации «Родительский блок». Причиной стал конфликт в школе №114, где преподавателя Василису Чистову родители обвиняют в жестоком обращении с детьми.

«Ни один государственный орган… не встал на защиту прав детей. Особенно возмутительно, что до сих пор никакой реакции не последовало от того, кто уполномочен эти самые права защищать. Светлана Денисова никак не отреагировала на наши к ней обращения по фактам жестокого обращения с детьми в школе № 114. Уволить за несоответствие занимаемой должности!» — пишет в Facebook член «Родительского блока» Людмила Елтышева.

По ее словам, от имени организации в Москву направлена жалоба на бездействие контролирующих органов. «Пакет документов уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ передан практически из рук в руки», — подчеркивает Елтышева.

Ранее родители учеников школы №114 утверждали, что преподаватель Чистова заклеивала некоторым ученикам рты и связывала за спиной руки. URA.RU ранее рассказывало о реакции омбудсмена на ситуацию. Денисова говорила, что доказать противоправные действия педагога не представляется возможным. Чистова, между тем, пыталась привлечь Елтышеву к ответственности за распространение информации, порочащей ее честь и достоинство, но проиграла суды.