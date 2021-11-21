МЧС: в Челябинскую область возвращаются метели

Непогода вернется в Челябинскую область в ночь на 23 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Непогода, которая привела к серьезным проблемам на дорогах Челябинской области в прошедшие выходные, вернется 23 ноября. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

«Внимание! 23 ноября в отдельных районах области ожидаются метели, гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

«Ночью и днем вторника ожидается облачная погода с прояснениями. Также ожидается мокрый снег, местами умеренный, метели. В горнозаводской части возможна сильная гололедица. Температура ночью не опустится ниже минус 2-7 градусов, днем возможно повышение до плюсовых значений», — добавили также URA.RU в региональном ЦГМС.

На прошлой неделе снег и метели спровоцировали проблемы с движением транспорта на челябинском участке федеральной трассы М-5 «Урал». В субботу и воскресенье ГИБДД заранее вывела десятки дополнительных экипажей ДПС на заметаемые снегом дороги. Из-за налипающего снега в аэропорту Челябинска пришлось задержать вылет нескольких авиалайнеров.