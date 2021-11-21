21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

МЧС: в Челябинскую область возвращаются метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, непогода, климат, метель, пурга, буран. Челябинск, снегопад, непогода, метель, пурга, климат, буран
Непогода вернется в Челябинскую область в ночь на 23 ноября Фото:

Непогода, которая привела к серьезным проблемам на дорогах Челябинской области в прошедшие выходные, вернется 23 ноября. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

«Внимание! 23 ноября в отдельных районах области ожидаются метели, гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

«Ночью и днем вторника ожидается облачная погода с прояснениями. Также ожидается мокрый снег, местами умеренный, метели. В горнозаводской части возможна сильная гололедица. Температура ночью не опустится ниже минус 2-7 градусов, днем возможно повышение до плюсовых значений», — добавили также URA.RU в региональном ЦГМС.

На прошлой неделе снег и метели спровоцировали проблемы с движением транспорта на челябинском участке федеральной трассы М-5 «Урал». В субботу и воскресенье ГИБДД заранее вывела десятки дополнительных экипажей ДПС на заметаемые снегом дороги. Из-за налипающего снега в аэропорту Челябинска пришлось задержать вылет нескольких авиалайнеров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...