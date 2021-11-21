21 ноября 2021
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18 ноября 2021

Из-за QR-кодов в ЦУМе к тюменцам применяют силу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Меры предосторожности по коронавирусу на входе в администрацию Екатеринбурга. Екатеринбург, досмотр, сторож, безопасность, охранник, металлоискатель, охрана
Охранники толкают посетителей и хватают их за руки (архивное фото) Фото:
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На входе в тюменский ЦУМ охрана толкает и хватает за руки посетителей, которые не соглашаются показывать QR-коды. Видео потасовок опубликовали в социальных сетях. При этом директор компании, которая предоставляет услуги охраны, полный тезка директора по строительству ЦУМа Андрея Глазунова, который также ведет совместный бизнес с гендиректором универмага.

«В Тюмени с целью общественного контроля был проверен ЦУМ на предмет нарушения законодательства и прав граждан. Было выявлено, что сотрудники охраны занимаются самоуправством и применяют физическую силу», — такой пост, проиллюстрированный видео, появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике запечатлено, как охранники на входе в ЦУМ не просто не пускают посетителей без QR-кодов, но и применяют к ним силу. Сотрудники выталкивают тюменцев за ограждения, хватают за руки.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области от комментариев по ситуации воздержались. В приемной ЦУМа URA.RU заявили, что руководство пока не дает комментариев, и, возможно, с редакцией свяжутся позже. Там также уточнили, что охранные услуги универмагу предоставляет ЧОП «Клин».

По телефонам, указанным в открытых источниках, связаться с руководством компании не удалось. По данным системы СБИС, директором ЧОП выступает Глазунов Андрей Игоревич — полный тезка директора по строительству ЦУМа.

Кроме того, Глазунов является руководителем еще нескольких компаний. В частности, «Автодом» и «Авантаж». Учредителем этих Обществ, по данным ЕГРЮЛ, является Глазунова Юлия Александровна — генеральный директор ЦУМа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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