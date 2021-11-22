Мишустин утвердил порядок контроля за надбавками на лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет осуществлять контроль за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет ФАС», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее правительство России распространило механизм товарных интервенций на непродовольственные товары, в том числе на лекарства и медицинские товары. Изменения помогают контролировать цены на эти категории.
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