Мишустин утвердил порядок контроля за надбавками на лекарства

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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет осуществлять контроль за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет ФАС», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее правительство России распространило механизм товарных интервенций на непродовольственные товары, в том числе на лекарства и медицинские товары. Изменения помогают контролировать цены на эти категории.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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