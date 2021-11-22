Врачи объяснили, когда после вакцинации нужно вызвать врача

Если температура после вакцинации не спадает, необходимо обратиться к врачу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае, если температура после вакцинации от COVID-19 превышает 38,5 градусов и не спадает при приеме жаропонижающих, необходима помощь специалистов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев и главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«После вакцинации температура поднимется, такие случаи известны, ничего тревожного в этом нет. Если она поднялась выше 38,5 градусов, нужно принять парацетамол, если ниже 38, то ничего принимать не нужно, это просто такая реакция организма. Если температура поднялась до 38,5 и выше и не снижается, то нужно вызвать врача, но это явление чрезвычайно редкое», — объяснил Николай Малышев.

Инфекционист подчеркнул, что перед вакцинацией необходимо максимальное соблюдение мер защиты от COVID-19. «Нужно стараться перед тем, как делать прививку, не заболеть, то есть носить маски, соблюдать дистанцию, чтобы не попасть в инкубационный период», — заявил Малышев.

Сергей Токарев пояснил, что при побочных реакциях на прививку опасно заниматься самолечением. «При появлении тревожащих побочных эффектов и нежелательных явлений после прививки необходимо обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением или применять советы из интернета. Оценив степень выраженности побочных эффектов, а также их возможную связь с вакцинацией, врач в случае необходимости окажет помощь, назначит оптимальное лечение и возьмет такого пациента под наблюдение. Не исключено, что под маской „побочных эффектов“ могут прятаться и другие проблемы со здоровьем», — добавил он.

Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцинироваться от COVID-19 россиянам будет рекомендовано раз в год. Произойдет это при эпидемиологическом спаде заболевания.