«Этажи» назвали 4 категории россиян, кому банки не дадут ипотеку

Людям с судимостью отказывают в выдаче ипотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Труднее всего получить ипотеку россиянам с долгами, имеющим судимость, наркозависимость или без гражданства. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Проблематично получить одобрение по ипотеке тем, у кого имеется просроченная задолженность, тем более если она отражается на сайте Федеральной службы судебных приставов. Однако есть в нашей практике примеры, когда банки одобряют ипотеку, но с условием ее выдачи после закрытия имеющегося долга. Причина вполне понятная — при имеющемся исполнительном производстве средства, переведенные заемщику, могут быть сняты приставами, и сделка сорвется. Вторая проблемная категория — граждане, имеющие судимость, особенно если она до сих пор не погашена. Третья категория — граждане, употребляющие наркотики», — сказала Татьяна Решетникова.

Также получить одобрение ипотеки сложно людям без российского гражданства или с малым сроком проживания в стране. «Как правило, банки кредитуют таких заемщиков, но обычно они анализируют финансовую историю человека на протяжении последних пять лет», — отметила замруководителя ипотечного департамента.

По ее словам, кредитные организации все чаще готовы предлагать займы «сложным» клиентам. «Скорее всего, будет персональное предложение, со ставкой, отличающейся от стандартной. Плюс банк может снизить допустимый размер кредита для таких заемщиков и увеличить размер первоначального взноса», — объяснила Решетникова. Для тех, кто находится в декрете, также могут предложить участие созаемщика, чтобы подстраховаться, добавила собеседница URA.RU.

Ранее эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота спрогнозировал рост ипотечных ставок до 10 и более процентов к концу 2021 года. По данным Объединенного кредитного бюро, из-за подорожания квартир россияне стали брать больше денег на ипотеку. В сентябре средний рост составил 96 тысяч рублей.