Фигура президента России Владимира Путина является наиболее проблематичной для США, поэтому Запад намерен не признать его президентом после 2024 года. Об этом рассказала профессор университета New School в Нью-Йорке, политолог Нина Хрущева.
«Они вообще никогда не считают, что они во что-нибудь вмешиваются, потому что они — сияющий город на холме. Это мне еще сказал Дик Чейни, вице-президент при Джордже Буше, что „это у вас оружие массового уничтожения, а у нас — оружие массовой любви“. Россия, безусловно, проблематична, а Путин проблематичный еще больше. И потом, каждой стране нужен хороший враг. И лучше врага для Америки, чем Россия, нет», — сказала Хрущева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Политолог подчеркнула, что проблема взаимоотношений России и США не имеет решения. «Россия никогда ни за кем не идет, а за Америкой нужно идти всегда», — заключила Хрущева.
Ранее несколько конгрессменов США предложили рассмотреть резолюцию, предлагающую не признавать Владимира Путин президентом России после 2024 года. Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение о том, кто будет президентом России, принимает не конгресс США, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новая резолюция конгрессменов — это вмешательство во внутренние дела России, сообщает телеканал 360.
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