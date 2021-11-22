Владимир Путин и Россия являются лучшими врагами для США, считает Нина Хрущева Официальный сайт президента России kremlin.ru

Фигура президента России Владимира Путина является наиболее проблематичной для США, поэтому Запад намерен не признать его президентом после 2024 года. Об этом рассказала профессор университета New School в Нью-Йорке, политолог Нина Хрущева.

«Они вообще никогда не считают, что они во что-нибудь вмешиваются, потому что они — сияющий город на холме. Это мне еще сказал Дик Чейни, вице-президент при Джордже Буше, что „это у вас оружие массового уничтожения, а у нас — оружие массовой любви“. Россия, безусловно, проблематична, а Путин проблематичный еще больше. И потом, каждой стране нужен хороший враг. И лучше врага для Америки, чем Россия, нет», — сказала Хрущева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политолог подчеркнула, что проблема взаимоотношений России и США не имеет решения. «Россия никогда ни за кем не идет, а за Америкой нужно идти всегда», — заключила Хрущева.

Ранее несколько конгрессменов США предложили рассмотреть резолюцию, предлагающую не признавать Владимира Путин президентом России после 2024 года. Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение о том, кто будет президентом России, принимает не конгресс США, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новая резолюция конгрессменов — это вмешательство во внутренние дела России, сообщает телеканал 360.