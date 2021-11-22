В Воронеже водитель автобуса с матом выгнал пассажирку без маски. Видео

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Люди в городе. Тюмень, транспорт, автобус, общественный транспорт, люди в масках
Водителя, который выгнал из автобуса пассажирку, отстранили от работы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Водитель автобуса в Воронеже вытолкал из общественного транспорта одну из пассажирок за отсутствие у нее медицинской маски. Свои действия водитель сопровождал множеством нецензурных выражений.

«Ваше *** колхозное будет сегодня в интернете. Ты будешь звездой YouTube, поняла? Я здесь не сижу, а работаю. А ты, *** немытая, выйди отсюда», — передает слова водителя телеканал 360.

Отмечается, что после публикации видео в интернете полиция и прокуратура начали проверку в отношении агрессивного водителя. Его также вызвали к руководству для дачи объяснений. Как сообщает telegram-канал Baza, мужчину уже отстранили от работы.

Ранее в Казани за несколько часов из общественного транспорта высадили около 500 пассажиров из-за отсутствия QR-кода о вакцинации. Некоторые граждане возмутились новыми коронавирусными ограничениями и начали нападать на кондукторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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