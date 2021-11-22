22 ноября 2021

Постпред РФ при ООН опроверг напряженность на границе с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, автомат, солдаты, поля, спецоперация, спецназ
Страны приписывают РФ напряженность из-за того, что войска расположены не там, где им нужно, считает Василий Небензя Фото:

На границе России и Украины нет никакой напряженности из-за российских войск. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории», — передает его слова ТАСС.

Также Небензя назвал мнения о напряженности необъективными. «Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что по информации американской газеты Politico, Россия стягивает военные силы на границу с Украиной. Bloomberg сообщало, что США занимаются подготовкой ответной реакции на случай нападения России на Украину. В Кремле обвинили западные СМИ в распространении «истеричных публикаций». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина наращивает силы для вооруженного решения конфликта в ДНР и ЛНР. Украинская разведка попросила о военной помощи США, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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