Постпред РФ при ООН опроверг напряженность на границе с Украиной

На границе России и Украины нет никакой напряженности из-за российских войск. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории», — передает его слова ТАСС.
Также Небензя назвал мнения о напряженности необъективными. «Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», — резюмировал дипломат.
Ранее сообщалось, что по информации американской газеты Politico, Россия стягивает военные силы на границу с Украиной. Bloomberg сообщало, что США занимаются подготовкой ответной реакции на случай нападения России на Украину. В Кремле обвинили западные СМИ в распространении «истеричных публикаций». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина наращивает силы для вооруженного решения конфликта в ДНР и ЛНР. Украинская разведка попросила о военной помощи США, передает RT.
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